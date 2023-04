Vrniti vzgojo v vzgojo in izobraževanje

V nadaljevanju preberite:

Pomlad že dolgo ni le čas učenja in ocenjevanja, ampak za učitelje tudi čas odgovarjanja jeznim staršem, ki so prepričani, da njihov otrok zna za petico, ne pa »samo« za trojko. Za slabo oceno, to je danes že štirica, je običajno kriva učiteljica, ki ga ni naučila. Ali ga je motil sošolec, lahko pa da ima kakšno še neodkrito motnjo.

Ravnatelji in zveza aktivov svetov staršev si prizadevajo za vrnitev vzgojne funkcije šol. Ukrepati bi morali že zdavnaj, tako pa se o tem navadno pogovarjamo ob večjih primerih medvrstniškega nasilja. Ko se izkaže, da bi šola morda lahko ukrepala, ker starši, sami prilepljeni na pametne telefone in sami nasilni, gotovo ne bodo.