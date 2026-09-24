Vrt, ki raste v vakuumu velesil

»Samo vprašanje časa je, kdaj bo G2, sestavljen iz ZDA in Kitajske, postal resničnost,« je pred šestnajstimi leti zapisal neki politolog. Ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo razgrnil trideset metrov dolgo rdečo preprogo, na katero je iz posebnega letala stopil kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping, se je za trenutek zdelo, da je G2 postal resničnost. Srednje sile, združene v skupinah G7, G20 ali G77, so se vprašale, kako naj se razvrstijo za hrbtoma navidezno najmočnejših državnikov sveta. Ta dilema je še posebej vznemirila Evropsko unijo, ki se že dolgo počuti stisnjeno med ZDA in Kitajsko ter prisiljena v neodvisnost, na katero še ni pripravljena. Toda na rdeči preprogi nista stala voditelja novega G2. Trump in Xi sta namreč alkimista personaliziranega ...