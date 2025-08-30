Pogumno in srčno v vrtce in šole

V nadaljevanju preberite:

Pred nami je zadnji počitniški konec tedna, v ponedeljek bodo v šolske klopi spet sedli učenci in dijaki. Skupaj z otroki v vrtcih bo od prihodnjega tedna v vzgojo in izobraževanje vključenih 356.000 otrok in mladostnikov. Ko prištejete njihove starše in vse zaposlene v tem sistemu, gre za okoli milijon ljudi.

Polovica države je torej neposredno povezana s sistemom, ki vsak dan dela z našim največjim bogastvom. Čeprav se sliši patetično, je dejstvo, da je v vrtcih in šolah naša prihodnost. Kakšen je ta sistem, še zdaleč ni nepomembno.