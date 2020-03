Vse, kar je treba, za izris črke V

Že lani je bilo gospodarstvo v Evropi na robu recesije. Z izbruhom in pandemijo koronavirusa pa so brexit, trgovinski spori, novi standardi merjenja izpušnih plinov, ohlajanje avtomobilskega trga in drugi vzroki, ki so zavirali gospodarstvo, postali spomin iz lepših časov. Da bo evropsko gospodarstvo in tudi slovensko zdrsnilo v recesijo, verjetno ni dvoma. Vlada mora zato storiti vse, kar je treba, za trdne temelje za čas po epidemiji in za gospodarsko rast. Torej, da bo zarisala krizo v obliki črke V.



Med epidemijo je nujno zagotoviti likvidnost podjetjem in ohraniti visoko stopnjo zaposlenosti. Sedanje ukrepe države bi bilo smiselno še okrepiti. Temu morajo pomagati javnozdravstveni ukrepi za omejitev širjenja virusa. Okrevanje po koncu karantene bo toliko lažje, kolikor prej se bo epidemija končala. Tudi zato – #ostanidoma.



Po zmagi nad virusom pa bo nujno spodbuditi gospodarsko rast. Temelji bi morali biti postavljeni z ohranitvijo podjetij in zaposlenosti. Brez rasti domače potrošnje se kriza ne bo odbila v gospodarsko rast v obliki črke V, ampak grozi stagnacija v obliki črke L. Vlada bo morala sprejeti paket ukrepov za spodbujanje domače potrošnje z multiplikativnimi in hitrimi učinki. Smiselno bi bilo povečati tudi spodbude za energetsko sanacijo in energetsko učinkovito gradnjo; za spodbujanje letovanja v domačih turističnih zmogljivostih bi država prebivalcem lahko namenila bone po, denimo, sto evrov, ob pogoju, da letovanje stane vsaj nekaj sto evrov več, kar bi spodbudilo počitnikovanje doma namesto v tujini in bi imelo večje multiplikativne učinke kot subvencije podjetjem; za pospešitev investicij podjetij, ki odpirajo nova delovna mesta in povečujejo dodano vrednost, bi vlada morala takoj zaposliti deset ljudi na agenciji za okolje, kjer postopki pridobivanja dovoljenj trajajo leto in več …



Prva Janševa vlada je s prociklično politiko dodatno pregrevala gospodarstvo. Druga Janševa vlada je s prociklično politiko dodatno znižala zaupanje v državi. Tretja Janševa vlada bi morala delovati proticiklično in krepiti zaupanje. Kajti tudi ko bo virus premagan, bodo težave ostale.