Vse priložnosti Janeza Janše

Janez Janša bo zamenjal Marjana Šarca

Janez Janša ima priložnost, da se izkaže kot državnik, ki ga ne vodi maščevalnost, in kot politik, ki ne ogroža demokratičnih standardov.

Šarčevega peterčka Janša ni spotaknil. Ta je razpadel sam, saj je lepilo antijanša po letu in pol povsem popustilo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pozornim opazovalcem ni ušlo, da si je prvak SDSpo odstopuz mesta predsednika vlade takoj zavezal kravato iz časov svojega predsedovanja svetu EU. Čeprav je tedaj ocenil, da so predčasne volitve najverjetnejša možnost, je nato v manj kot mesecu dni sestavil novo koalicijo. Šarčevega peterčka Janša ni spotaknil. Ta je razpadel sam, saj je lepilo antijanša po letu in pol povsem popustilo.Janša se bo v zgodovino, poleg, zapisal kot človek, ki je sestavil tri slovenske vlade, pri čemer od padca Šarčeve še ni minil niti mesec dni. Zgodovina tudi kaže, da je najdlje svojo (tretjo) vlado, kar 108 dni, sestavljal Drnovšek.Janši je uspelo sestaviti koalicijo, ki ni enoblokovska. Čeprav je res, da se je združba povezala predvsem zaradi interesov in ne ideologije. Druga največja stranka novonastajajoče koalicije je poleg tega v njegovem naročju pristala le iz enega – preživetvenega – razloga, saj bi SMC na predčasnih volitvah najverjetneje izginila s političnega prizorišča. Tudi pritiski na njeno vodstvo niso preprečili, da bi Janša postal tudi edini premier, ki bo dvakrat predsedoval svetu EU.Politik, ki se že leta uvršča na rep lestvic najbolj priljubljenih akterjev političnega parketa, vodi stranko, tudi zmagovalko zadnjih parlamentarnih volitev, ki se je znova vzpela na vrh javnomnenjskih anket. Poleg tega se je, za mnoge presenetljivo, njena odbojnost, ne glede na nagnjenost volilnega telesa v levo, močno zmanjšala.Janez Janša bo s svojo tretjo vlado dobil več priložnosti. Najprej, da se izkaže kot državnik, ki ga pri delovanju ne vodi maščevalnost. Čeprav je hkrati gotovo, da se kadrovskim menjavam povsod tam, kjer je svoje ljudi nastavila SD in dokaj brutalno tudi LMŠ, zagotovo ne bo odpovedal. Dobil bo tudi priložnost, da se izkaže kot politik, s katerim bo po izteku tega mandata več ljudi pripravljenih sodelovati. Pa tudi priložnost, da se dokaže kot človek, ki ne pomeni nevarnosti za demokratične standarde, ki smo jih dosegli kot družba po osamosvojitvi.Pregovor pravi, da volk dlako menja, nravi pa nikoli. Ni jih malo, ki menijo, da bo ta rek veljal tudi za novega mandatarja. Priložnost ima, da dokaže nasprotno.