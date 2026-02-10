Vsega se ne da spraviti v bilance

Lanska raziskava o prevozni revščini, ki so jo pripravili na Geografskem inštitutu Antona Melika, je prva, ki obravnava pri nas malo znano obliko revščine, ki se tudi v tujih strokovnih krogih šele uveljavlja. Je pa značilnost obrobij, podeželja, kjer je možnosti za javni prevoz malo ali nič ter kjer so ljudje odvisni od lastnega prevoza, za katerega porabijo veliko več sredstev, kot bi jih, če bi živeli v urbanem okolju.

Bistvo prevozne revščine je, da imajo ljudje, ki živijo na območjih, kjer ni javnega prometa ali ta ni zadovoljiv – dovolj je že to, da ni povezav ob urah, ki bi ljudem ustrezale –, večje stroške, da se premaknejo z ene točke na drugo. Njene posledice pa so lahko slabša izobrazba, omejen dostop do zdravstvenih storitev, večja brezposelnost, slabše kulturno in sploh socialno življenje …

Slovenija je zato skupaj z drugimi evropskimi državami, ki sledijo zahtevam zelenega prehoda, poiskala rešitev, ki se zdi odlična. Preizkusili so jo s prevozi na klic za invalide, in kot pravijo na ministrstvu, je ideja zaživela. Zato bodo prevoze na klic razširili na celotno državo in na vse prebivalce, ki javnega prevoza nimajo. Ideja je v resnici odlična, da bodo z električnimi – kaj pa drugega – vozili reševali dostopnost ljudi s podeželja.

A vse, ki živijo na podeželju, lahko skrbi širša slika. Država že dolgo mirno gleda, kako so banke pozaprle poslovalnice v manjših krajih in potem odpeljale celo bankomate, ki po njihovih merilih niso bili dovolj rentabilni. Mirno je gledala, kako je »najboljši sosed« zaprl trgovine po manjših krajih in kako celo Pošta Slovenije, ki ima zaradi svoje dejavnosti poseben status in naj bi delala v dobro ljudi, vso svojo dejavnost gleda le skozi dobiček.

Kot da še vedno ni jasno, da pogled skozi prizmo kapitala pač ni primeren za podeželje, ker tudi koristi, ki jih prinaša periferija – od kmetijstva do poseljenosti podeželja, ki je pomembno za vsako resno državo, še posebno ob meji –, ni mogoče spraviti samo v bilance. Mariji Tereziji je bilo to jasno.

Skrbi, da država problemov periferije ne rešuje celostno in s premislekom. Čeprav ima Geografski inštitut Antona Melika kopico tudi skrb vzbujajočih raziskav na to temo in tudi predlogov rešitev, kako v Sloveniji zagotoviti skladen regionalen razvoj.