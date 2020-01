FOTO:Vsi bomo varčni, ne le energetsko revni

Premogu so šteta leta, prehod pa mora biti pravičen. FOTO: Arhiv PV

Posodobitev železnic je tudi eden od ključev za prihranke. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Za sončne elektrarne je na voljo še veliko streh, ograj, mogoče tudi stoječe vode. FOTO: Blaž Samec/Delo

Največji izziv bo ozavestiti ljudi, da je treba spremeniti pogled na porabo energije in okolje, pravijo pripravljavci nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Glavna naloga, ki bi Slovenijo uvrstila med najrazvitejše, je učinkovita raba energije. Tako bi lahko najpreprosteje zmanjšali emisije in temeljito posegli v težave z energetsko revščino.Novi načrt do leta 2030 je vključeval prav to, da ljudje pogosto ne zmorejo naložb, ki bi jim omogočile prihranek. Predvideli so od 200 do 250 milijonov evrov subvencij na leto za energetsko prenovo stavb, vgradnjo učinkovitih naprav za ogrevanje, kot so toplotne črpalke, in tudi za priključitev na daljinske sisteme ogrevanja, kotle na kurilno olje pa bodo prepovedali. Subvencionirali bodo tudi vgradnjo sončnih elektrarn, ki lahko omejijo stroške za elektriko.Pozimi je strošek ogrevanja res visok, vse leto pa gospodinjstva porabijo velik del proračuna tudi za mobilnost. To bi lahko spremenili z javnim prevozom in subvencijo pri nakupu vozovnic. Najučinkoviteje znamo izkoristiti elektriko, to velja tako za avtomobile kot industrijo.Da bo dobava elektrike varna in zanesljiva za vse te nove učinkovite rabe, mora biti zanesljiva tudi proizvodnja elektrike. Hišna sončna elektrarna in električni avtomobil sta dodatek sistema, ki mora v vsakem trenutku izenačiti dobavo s porabo. Tudi zato so prihranki energije tako pomembni, prevelik uvoz elektrike bi vsekakor zvišal cene.Cene energije so gotovo najpomembnejše za tiste, ki nimajo denarja. Ti ugotavljajo, da niti drva niti kurilno olje niso dovolj poceni, posebno brez pomoči. Zelo pomembno bo, za kaj se bo Slovenija odločila v obdobju po letu 2030, ali bo osnova jedrska energija ali zemeljski in sintetični plin ter vodik, pa tudi to, ali bo našla rešitev za hidroelektrarne in vetrnice. To bo določilo velik del cene elektrike za večino ljudi in s tem tudi nov obseg energetske revščine.Za doseganje vseh ciljev ne bo dovolj zgolj odpraviti energetsko revščino, vsi bomo morali postati varčnejši. Samo ponudba se mora prilagoditi, obisk svetovalca pa postati običajen.