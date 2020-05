Vsi ogoljufani, vsi različni

Zvezni sodniki v nemškem mestu Karlsruhe so v težko pričakovani sodbi v primeru goljufanja z merjenji izpustov vozil Volkswagna odločili, da so lastniki spornih vozil upravičeni do odškodnine. Vozilo lahko tudi vrnejo proizvajalcu in v zameno zahtevajo izplačilo kupnine. Res da ne v celoti, ta bo zmanjšana za uporabnino, pa vendar.Sodba je prelomna. Do zdaj je Volkswagen namreč vztrajal, da lastniki vozil s sporno elektroniko niso upravičeni do odškodnine, še manj do vračila vozila in vračila kupnine. A če so potrošniki zunaj Evrope, še posebno v ZDA, dosegli izplačila visokih odškodnin zaradi lažnih obljub in zagotovil ...