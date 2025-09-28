Vzeti revežem in dati bogatim

V nadaljevanju preberite:

Ob vsakokratni ekonomski krizi poslušamo, da bi z znižanjem davkov rešili vse težave. A, glede na to, da se krize kar ponavljajo, nižji davki niso rešitev. Kako bi tudi bili, ko pa je tekmovanje v nižanju davkov igra ničelne vsote. Edina dolgotrajna posledica so obubožane javne storitve, zdravstvo, šolstvo in ostala infrastruktura. Ter na drugi strani razslojevanje v družbi, še posebej po premoženju. V Nemčiji so raziskovalci ugotovili, da se je ekonomska mobilnost v družbi zmanjšala na zaskrbljujočo raven, ko ni več mogoče govoriti o tem, da država zagotavlja enake možnosti za vse. K temu so prispevali tudi zniževanje progresivnosti davka na dohodke in odprava premoženjskega davka. Če država ni več sposobna zagotavljati enakih možnosti za vse, bo morala poseči v rezultate.