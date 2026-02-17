Vzporedna pogajanja na pogon ultimatov

Izjemno pomembna, morda ključna skupna točka vzporednih pogajanj v Ženevi je skoraj popolna odsotnost mednarodnih institucij – z Združenimi narodi na čelu, ki so zaradi ameriškega neplačevanja članskih obveznosti (štiri milijarde dolarjev dolga za lansko leto, op. p.) tik pred bankrotom. Proračuni ZN še nikoli v zgodovini niso bili tako prazni.

Kot že pri Trumpovem »mirovnem načrtu« za Gazo, ki je le podaljšal genocid, obenem pa je iz njega izšel samooklicani mirovni odbor, katerega namen je med drugim še dodatno oslabiti mednarodne institucije in strukture, tudi v pogajanjih o Iranu in Ukrajini ni nobenega prostora za diplomacijo stare šole.

Ta je zaradi svoje popolne anemičnosti ob rušilnem pohodu novih avtokratov, ki si na novo delijo svet, v resnici že (iz)umrla.