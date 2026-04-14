Vzvodi Orbáne moči so bistveno daljši od izgubljene politične oblasti

Celo na levici se veselijo hudega poraza madžarskega kleptokratskega režima. A pri tem veseljačenju je treba biti zadržan. Stranka Tisza je desnosredinska stranka. Orbánova stranka Fidesz, ki jo vleče proti skrajni desnici, je dosegla 55 poslanskih mandatov. Gibanje Naša domovina, ki se umešča na skrajno desnico, je zasedlo šest sedežev. Strank, ki bi se pri nas ali v drugih evropskih državah umeščale levo od sredine, v madžarskem parlamentu ne bo.

Črepinje socialdemokratske stranke so zbrale komaj kaj več od enega odstotka. Ta stranka, ki spada v levo sredino, je zbrala pičlih 20.000 več glasov od Stranke dvorepega psa, satiričnega političnega projekta, ki je v preteklosti obljubljal brezplačno pivo, zmanjšano silo gravitacije in dva sončna zahoda na dan.