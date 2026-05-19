Vprašanje je, zakaj se je del ljudi ob tragediji vedel kot občinstvo

Sočutje in empatija nista samoumevna. Učimo se ju v družini, šoli in vsakdanjih odnosih.

Petkova prometna tragedija v središču Ljubljane, v kateri je umrlo mlado dekle, ni pretresla javnosti le zaradi izgube človeškega življenja, ampak tudi zaradi odziva ljudi, ki je razkril skrb vzbujajoč obraz sodobne družbe. Mladi reševalec, ki je med prvimi prišel na kraj nesreče, je svojo izkušnjo namreč opisal na družbenih omrežjih. »Mnogi mimoidoči so namesto instinktivne pomoči ali klica na pomoč najprej izvlekli telefone. Snemali so, fotografirali, gledali pod avtobus … in se celo smejali. Nesreča ni predstava, žrtev ni vsebina za tiktok in malo človečnosti bi moralo biti nekaj osnovnega,« je povedal in postavil neprijetno vprašanje: kaj se dogaja z našo sposobnostjo sočutja in občutkom za drugega človeka? Danes živimo v času, ko se skoraj vsak dogodek hitro spremeni v vsebino za ...