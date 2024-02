Premajhni smo, da bi življenja svojih otrok tvegali v vojnah za karkoli

V nadaljevanju preberite:

Obrambno ministrstvo je predstavilo trojček strateških dokumentov, obrambno strategijo, vojaško strategijo in strategijo civilne obrambe. Dokumente, ki so temelj za prihodnji razvoj obrambne politike, so avtorji pisali v luči krute realnosti, ko vojna ni pojem iz zgodovine, ki se sodobnega, z goro informacij in umetno inteligenco podprtega človeka ne more dotakniti.

Groza iz Ukrajine in Gaze, neprestani kibernetski napadi na državne ustanove, redna izpostavljenost informacijskemu in obveščevalnemu delovanju ter pisana paleta hibridnih groženj so že predolgo del našega vsakdana, vsak poskus pogovora o mirnem reševanju sporov pa je že predolgo skorajda znamenje izdajstva.