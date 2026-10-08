Za rast gospodarstva potrebujemo ljudi

Trenutno stanje na trgu dela je, gledano v daljšem časovnem horizontu, nenavadno. Zavod za zaposlovanje je, denimo, ta teden poročal, da je bilo konec septembra registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8 odstotka manj kot avgusta in 3,4 odstotka manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za odstotek manj kot v istem obdobju lani. Smo torej v obdobju, ko imamo polno zaposlenost. Delodajalci dobesedno hlepijo po kadru, pahljača kadrov pa je zelo široka. Kadra, ki bi delal, na primer v domovih za starejše, ni mogoče dobiti. Takšno stanje nenavadno vpliva na različne sfere družbe, tudi na politiko. Če je včasih bil politični šlager odpiranje delovnih mest, se je ta besednjak povsem umaknil. Prav tako medijskih poročil o ...