Za schengen se je vredno boriti

Slovenski politični vrh se ne zadržuje pri kritiziranju severne sosede zaradi njenega podaljševanja notranjega nadzora na meji med državama. O problematičnosti schengenskih kontrol je bila nazadnje jasna predsednica republike Nataša Pirc Musar, ko je na Dunaju izrazila obžalovanje nad avstrijskim nespoštovanjem evropskega pravnega reda.

Med današnjim uradnim obiskom predsednika vlade Roberta Goloba v Avstriji je mogoče pričakovati podobna sporočila, a tudi aktivno iskanje rešitev iz položaja, ki že več let obremenjuje dvostranske odnose. Avstrija notranji nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko podaljšuje že vse od vrhunca migrantske krize leta 2015, kot vzrok za to pa navaja iregularne migracijske tokove.