Za vse najbrž ne bo prostora

V evropski avtomobilski industriji je neposredno in posredno okoli 14,6 milijona zaposlenih, kar je 6,7 odstotka vse delovne sile. Neposredno je zaposlenih 3,7 milijona ljudi, to je 11,5 odstotka delovne sile v celotni predelovalni industriji. Evropska industrija je povrhu vsega največja izvoznica in ustvari 74 milijard evrov trgovinskega presežka Evropske unije. Kaj pa Slovenija? »Nemčija je naša najpomembnejša trgovinska partnerica, slovenska avtomobilska industrija je tu poznana in ima ugled. V skoraj vsakem nemškem avtomobilu vsaj en sestavni del prihaja iz Slovenije. 285 podjetij s 16.400 zaposlenimi prispeva kar deset odstotkov ...