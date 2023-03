Zadnja priložnost za popravek načrta zamujenih priložnosti

V nadaljevanju preberite:

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je sprejela prejšnja vlada, je podoben mineštri »sprehod po vrtu«. A če je juha, v katero namečemo por, krompir, korenček, peteršilj, grah in drugo zelenjavo lahko precej okusna, je pristop vsega po malem, brez pravih razmerij in premisleka, pri snovanju razvojnega dokumenta napačen. Sedanji vladi se je odprla priložnost, da drobnjakarski in neambiciozni načrt popravi. A vprašanje je, ali bo pri tem prepoznala in znala vanj vnesti ključne strateške izzive.