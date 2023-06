Zadnji dnevi generalnega vodstva

V članku lahko preberete:

Na sedež RTV Slovenija prihajajo prijave za člane uprave javnega zavoda, pospešena erozija institucije pa še traja. Na isti časovni in geografski točki delujeta dve različni družbeni logiki. Če postavitev nove uprave RTV Slovenija sledi logiki spoštovanja procedur in zaradi zapletenosti postopkov terja ogromno ogromno ogromno časa, je hkrati na delu tudi revolucija. Revolucija se ne sklicuje na poslovnik ali pravilnik. Revolucija ima svoje cilje, ki so bolj pomembni od besedil, objavljenih v uradnem listu. »Stisni komija!« je pred leti na eno od družabnih omrežij zapisal poznejši ustavni sodnik. Iztiskanje namišljenih ostankov komunističnega režima še dandanes legitimira revolucionarno početje. Zasedba RTV Slovenija s postavitvijo generalnega vodstva, uredniške strukture in nenavadnih formatov oddaj naj bi pomagala, da bi iz skupnosti in javnosti iztisnili ostanke prejšnje revolucije. Z revolucijo nad revolucijo.