Zadnji kadrovski paket

Ob neuspehu bi bilo še eno glasovanje pred volitvami smešno in celo neresno. Naloga politike je iskanje kompromisov.

Po novoletnem zatišju je na začetku leta 2026 povsem v ospredje skočila državna politika. Začelo se je zelo udarno, predsednica države je v torek razpisala volitve in napovedala, da mandat dobi tisti, ki zbere 46 glasov. Nekoliko nepričakovano so ji politični moment prevzeli Socialni demokrati, ki so se okrepili z Matejem Tašnerjem Vatovcem, enim najbolj prepoznavnih obrazov Levice. Včeraj je predsednica države razkrila, koga bo predlagala za popolnitev izpraznjenih mest na čelu Banke Slovenije, v uradu varuha človekovih pravic in na ustavnem sodišču. Poudarila je, da viceguverner Primož Dolenc – udeležuje se monetarnih zasedanj ECB – 46 glasov za izvolitev na tajnem glasovanju nima zagotovljenih. Ker je to poudarila, lahko sklepamo, da za preostala kadrovanja soglasje je. Varuh ...