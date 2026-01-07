  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   |   Komentarji

    Zadnji kadrovski paket

    Ob neuspehu bi bilo še eno glasovanje pred volitvami smešno in celo neresno. Naloga politike je iskanje kompromisov.
    Izredna seja se je končala približno ob polnoči. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Izredna seja se je končala približno ob polnoči. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Janez Tomažič
    7. 1. 2026 | 17:30
    7. 1. 2026 | 17:56
    2:57
    Po novoletnem zatišju je na začetku leta 2026 povsem v ospredje skočila državna politika. Začelo se je zelo udarno, predsednica države je v torek razpisala volitve in napovedala, da mandat dobi tisti, ki zbere 46 glasov. Nekoliko nepričakovano so ji politični moment prevzeli Socialni demokrati, ki so se okrepili z Matejem Tašnerjem Vatovcem, enim najbolj prepoznavnih obrazov Levice. Včeraj je predsednica države razkrila, koga bo predlagala za popolnitev izpraznjenih mest na čelu Banke Slovenije, v uradu varuha človekovih pravic in na ustavnem sodišču. Poudarila je, da viceguverner Primož Dolenc – udeležuje se monetarnih zasedanj ECB – 46 glasov za izvolitev na tajnem glasovanju nima zagotovljenih. Ker je to poudarila, lahko sklepamo, da za preostala kadrovanja soglasje je. Varuh ...

    glasovanjeBanka Slovenijekoalicija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

