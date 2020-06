Zagon gospodarstva

Medtem ko se je splošna javnost danes ukvarjala z zaostritvami ukrepov za omejitev koronavirusa oziroma z uvedbo obvezne karantene v primeru prihodov iz Srbije, BiH in Kosova, se je poslovna javnost ukvarjala z dvema drugima dogodkoma. Prvi je bil, da Magna do konca leta zapira lokacijo v Sloveniji in delavce napotuje v Gradec, drugi pa je, da je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak predstavil 7,7 milijarde evrov težak paket investicijskih vlaganj v infrastrukturne projekte.Preberite tudi: Aprila v Uniji rekorden padec industrijske proizvodnjeKoncern Magna se je v preteklosti ukvarjal s preveč naročili na lokaciji v Gradcu, zato ...