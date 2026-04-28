Če bo nezadovoljstvo Balkana ostalo prezrto, bo to kmalu težava celotne celine

Kmalu po začetku vojne v Ukrajini so se na Balkanu zbali, da bi vpliv velike vojne kot iskrica lahko preskočil na hriboviti Balkan in sprožil nove konflikte. To se k sreči ni zgodilo. Pravijo, da revne države Balkana nimajo ne ljudi ne denarja za vojskovanje. Toda teza o pomanjkanju denarja kot varnostnem zagotovilu pade v vodo že, če na hitro preletimo krvave spopade po vsem svetu. V vojnah še zdaleč ne umirajo zgolj bogati.

Vojna iskrica iz Ukrajine ni preskočila, je pa zanimanje Evrope za Balkan postopno usihalo, kar utegne postati strateško tveganje. Ne le za regijo, ampak tudi za države, ki nanjo mejijo, vključno s Slovenijo in celotno Evropsko unijo. Da širitev Unije ni več le geopolitična nujnost, ampak vse bolj tudi varnostni instrument, so opozarjali govorniki na konferenci mislišča Prijatelji Zahodnega Balkana, ki se je začela včeraj v Ljubljani.