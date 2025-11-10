Zakaj je afera z montažo Trumpovega govora pomembna

Novinarsko delo nujno vključuje izbiro (in s tem tudi rezanje), razvrščanje in kontekstualizacijo izjav – proces, ki je sestavni del interpretativne narave medijskega poročanja. Vendar pa je prav v tem skrita tudi njegova etična meja: novinar nikoli ne sme poseči v bistvo sporočila ali ga preoblikovati na način, ki spreminja njegov pomen. Srž spora v javnosti je torej v tem, kaj je Trump v resnici želel sporočiti svojim privržencem.

Primer spornega montažnega prikaza govora Donalda Trumpa 6. januarja 2021 odpira klasično vprašanje razmerja med dejstvi, kontekstom in interpretacijo. Če govor obravnavamo kot celoto, številni analitiki menijo, da je Trump s svojo retoriko implicitno spodbujal nasilno delovanje, čeprav neposrednega poziva k napadu ni izrekel.

Nasprotniki te interpretacije pa trdijo, da je montaža izkrivila kontekst in s tem ustvarila napačen vtis o govoru.