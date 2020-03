Zakaj je pomoč gospodarstvu prva

Ob velikih spodbudah, ki se jih obljublja gospodarstvu v času pandemije se je v javnosti pojavilo vprašanje, zakaj vlada (in vlade po svetu) najprej daje denar gospodarstvu, namesto da bi poskrbela za socialo. No, razlog je popolnoma enak kot pri vsaki bolezni. Preventiva je učinkovitejša in veliko cenejša kot kurativa. Poleg tega pa tudi samo vprašanje ne izraža dejanskega stanja. Davčno breme v Sloveniji dosega okoli polovico bruto nacionalnega proizvoda. Od milijarde evrov pomoči v gospodarstvu se državi vrne pol milijarde evrov. Torej, ko država pomaga gospodarstvu, dejansko daje tudi socialnim blagajnam. Približen ...