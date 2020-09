Zakaj predelava mesa prideluje viruse

Okužba 79 zaposlenih – še 25 jih je preventivno v samoizolaciji – v skupini Pivka Delamaris, ki zaposluje nekaj čez petsto ljudi, je prva množična okužba z novim koronavirusom v podjetju pri nas. Novica ni presenečenje, velike izbruhe covida-19 pri zaposlenih v mesnopredelovalni industriji so zaznali v številnih državah, največje, tudi po številu umrlih, v glavnih proizvajalkah in izvoznicah mesa in mesnih izdelkov: na Kitajskem, v ZDA, Braziliji, zatem v Nemčiji, na Irskem, v Franciji. V ZDA je bila sredi maja skoraj polovica žarišč te bolezni povezana z obrati za pakiranje mesa.Narava dela v mesnopredelovalnih obratih, ...