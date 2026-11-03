Zakaj se Sloveniji splača postati kolesarska dežela

Ni še minil mesec dni od tega, ko je Primož Roglič v Šenčurju osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas, že smo prejeli novico o novem velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji. Prihodnje leto bo pri nas gostoval Giro d'Italia – ne le največja dirka, temveč nacionalni simbol naših zahodnih sosedov.

Giro, ki se bo začel v Trstu in že prvi dan obiskal Kras z Lipico, se bo v drugi etapi v Ljubljano, kjer je prvič gostoval leta 1971, vrnil po 25 letih. Prvič nasploh pa bo na Slovenskem tako start kot cilj etape. Ta bo 9. maja, na dan zmage, naše glavno mesto prek Postojne in slovenske Istre povezala s Koprom. V svet, predvsem pa prek zahodne meje, bodo šle podobe krajev, ki si turistični kruh služijo večinoma z italijanskimi gosti.