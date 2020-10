Zapravljene priložnosti

Desus in SMC ne kažeta želje, da bi skočila z vlaka norosti sedanje koalicije, čeprav je zanju in za opozicijo to morda zadnja priložnost.

Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj posmehljvo odzval na načrte opozicije. »Poimenovanje skupinice levih in skrajno levih strank in strančic za ustavni lok je norčevanje tako i slovenskega jezika, kot iz ustavne ureditve Republike Slovenije,« je komentiral. FOTO: Olivier Hoslet/AFP