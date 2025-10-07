Koliko občin je znižalo cene, ker so imeli vrtci prepolne oddelke?

V nadaljevanju preberite:

Poslanci so večji del včerajšnje tretje obravnave novele zakona o vrtcih namenili financiranju zasebnih vrtcev. Tem se obetajo precejšnje spremembe, zasebniki so prepričani, da to gotovo pomeni njihov konec.

V zasebnih vrtcih je dobrih pet odstotkov vseh otrok v predšolski vzgoji. To gotovo ni grožnja javnemu sistemu. Precej večja grožnja je fleksibilni normativ oziroma možnost dveh otrok več v oddelku. Tega bi ukinili 1. septembra 2030. To zelo boli vse stranke, ki imajo vsaj kakšnega župana, vrtci so v pristojnosti občin. Medtem ko so razlagali, kako bo to spravilo na kolena občine, tega, da bo to dobro za otroke, ni nihče rekel, kot tudi nihče ni spomnil, da je državni zbor že leta 1996 v zakonu o vrtcih sprejel normative, kakršne bomo končno imeli jeseni leta 2030.