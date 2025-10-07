  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Koliko občin je znižalo cene, ker so imeli vrtci prepolne oddelke?

    Stoodstotno financiranje bodo ohranili zasebni vrtci s koncesijo. Teh pa občine ne bodo smele podeliti, če bo otrok malo.
    Novela zakona o vrtcih omejuje financiranje zasebnih vrtcev, fleksibilni normativ pa ukinja s 1. septembrom 2030. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Novela zakona o vrtcih omejuje financiranje zasebnih vrtcev, fleksibilni normativ pa ukinja s 1. septembrom 2030. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Špela Kuralt
    7. 10. 2025 | 05:00
    7. 10. 2025 | 09:07
    3:17
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Poslanci so večji del včerajšnje tretje obravnave novele zakona o vrtcih namenili financiranju zasebnih vrtcev. Tem se obetajo precejšnje spremembe, zasebniki so prepričani, da to gotovo pomeni njihov konec.

    V zasebnih vrtcih je dobrih pet odstotkov vseh otrok v predšolski vzgoji. To gotovo ni grožnja javnemu sistemu. Precej večja grožnja je fleksibilni normativ oziroma možnost dveh otrok več v oddelku. Tega bi ukinili 1. septembra 2030. To zelo boli vse stranke, ki imajo vsaj kakšnega župana, vrtci so v pristojnosti občin. Medtem ko so razlagali, kako bo to spravilo na kolena občine, tega, da bo to dobro za otroke, ni nihče rekel, kot tudi nihče ni spomnil, da je državni zbor že leta 1996 v zakonu o vrtcih sprejel normative, kakršne bomo končno imeli jeseni leta 2030.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Minister Vinko Logaj: Ne zatiramo zasebne iniciative

    Poslanci so sprejeli novelo zakona, ki bo omejila financiranje zasebnih vrtcev in leta 2030 ukinila fleksibilni normativ.
    Špela Kuralt 6. 10. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Največ razprave o financiranju zasebnih vrtcev

    Poslanci bodo imeli v četrtek na mizi novelo zakona o vrtcih. Vse kaže, da bo leta 2030 konec fleksibilnega normativa, velike spremembe čakajo zasebne vrtce.
    Špela Kuralt 15. 9. 2025 | 21:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Vrtci: Lani sto oddelkov manj, a so v več kot polovici povečali normativ

    Poslanci bodo obravnavali novelo zakona o vrtcih, ki ohranja tako imenovani fleksibilni normativ in otežuje financiranje zasebnikov.
    Špela Kuralt 11. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Sviz zbral 35.902 podpisa za manj otrok v skupini

    Za to, da bi ukinili tako imenovani fleksibilni normativ, je 89 odstotkov vseh zaposlenih strokovnih delavk in delavcev v predšolski vzgoji.
    Špela Kuralt 23. 5. 2025 | 18:39
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tragedija v hribih

    Gorski reševalci: Spreletel nas je srh v obliki krika 'plaz'

    Kraj reševalne akcije je v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obiskal tudi njegov hrvaški kolega Davor Božinović.
    6. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nepričakovana sprememba na vrhu slovenskih smučarskih skokov

    Borut Meh se poslavlja od položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.
    Miha Šimnovec 6. 10. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zasebni vrtcizakon o vrtcihfinanciranjefleksibilni normativTema dneva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Francija

    Lecornu išče rešitev za čedalje hujšo politično krizo v državi

    Po najkrajšem mandatu v sodobni francoski zgodovini odhajajoči francoski premier začenja dvodnevna pogajanja.
    7. 10. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Neksus

    Ustvarili smo svojega nadzornika

    Hararijeva najnovejša knjiga Neksus dopolnjuje vsa dela, v katerih je že opisoval razvoj informacij skozi zgodovino sveta in njihove stranpoti.
    7. 10. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dvoletna pogodba

    Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

    Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
    7. 10. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dvoletna pogodba

    Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

    Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
    7. 10. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo