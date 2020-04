Zastoj na vrhu EU

Pričakovanja, da se bo EU v krizi, nastali zaradi pandemije koronavirusa, odzivala brez odlašanja in po hitrem postopku potrjevala orjaške finančne svežnje, niso bila realistična. Na začetku krize Uniji ni uspelo organizirati niti takojšnje pomoči najbolj prizadetim na terenu, zato se še zdaj ne more znebiti kritik, da so se članice odzvale nacionalno sebično.Še huje je, ko se v Uniji razpravlja o denarju in njegovi delitvi. Finančnim ministrom je pred dvema tednoma sicer uspelo potrditi sveženj ukrepov s tremi stebri posojil in poroštev, a so predvsem v južnem delu območja z evrom poudarjali, da mora biti osrednji del boja ...