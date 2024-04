Zatišje pred novim poglavjem groze

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je izraelska vojska, najverjetneje le začasno, v nedeljo umaknila iz južnega dela Gaze, se je več tisoč prebivalcev mesta Han Junis, ki je bil zadnja dva meseca največje bojišče v palestinski enklavi, sami pa so ta čas preživeli v izgnanstvu v Rafi, odpravilo pogledat, kaj je ostalo od njihovih domov.

Ostale so le ruševine, prah, bombni kraterji, popolno uničenje – predvsem vse kritične infrastrukture: bolnišnic, šol, cest, vodovoda, elektrike … Ostala so tudi trupla, ujeta pod ruševinami. Trupla so povsod, so pripovedovali šokirani prebivalci mesta v južni Gazi, ki ga je izraelska vojska spremenila tako zelo, da številni niso spoznali svojih sosesk.