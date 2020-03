Zaton ameriškega socializma

Ameriški delavski razred noče socializma, zato je demokratični socialist Bernie Sanders na izbiranjih demokratskega predsedniškega kandidata »pogorel« v delih tako imenovanega rjastega pasu. Stara industrijska območja ZDA so zelo veliko izgubila s selitvijo proizvodnih delovnih mest na Kitajsko in drugam, prepričljiva zmaga nekdanjega podpredsednika Joeja Bidna v Michiganu in nekaterih drugih »zveznih državah za prelet« pa kaže, da tiha večina velesile, ki je sama sebe vedno videla kot svetilnik podjetništva, noče podržavljenja zdravstva, šolstva in marsičesa drugega.Senator iz Vermonta ostaja ljubljenec mladih in ...