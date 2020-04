Zavore in ravnotežja

Madžarska, vzhodna soseda, je uveljavila ureditev, ko je parlamen­tarna večina za nedoločen čas suspendirala zakonodajno oblast, vlada pa lahko do nadaljnjega odločitve sprejema z dekreti . Predsednici evropske komisijese je zdelo primerno, da pri tem izrazi zaskrbljenost.Zgolj zaskrbljenost? Ker je Ljubljana Budimpešti bliže kot Bruselj in ker med predsednikoma slovenske in madžarske vlade obstajajo posebne simpatije, moramo stališče predsednice komisije označiti za nezadostno. Epidemija v Evropski uniji pač ne more in ne sme suspendirati parlamentarne demokracije. Po slovenski ustavi lahko državni zbor izredno stanje, kar vodi v delno odpravo načel delitve oblasti, razglasi, ko velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države.Ustavnim pravnikom prepuščamo iskanje odgovora na vprašanje, ali epidemija ogroža obstoj države. Zagotovo ogroža funkcioniranje zdravstvenega sistema, ogroža zdravje državljank in državljanov, ogroža gospodarsko perspektivo. Besede predsednika vlade, da parlament mora biti operativen, velja pozdraviti. Namig predsednika vlade , da bi morali vsi parlamentarci v izolacijo, če bo eden od poslancev na testu pozitiven, pa ni primeren. Če bi se res zgodilo, da bi moralo v izolacijo več kot pol parlamenta in državni zbor zaradi nesklepčnosti ne bi mogel odločati, bi bil predsednik republike tisti, ki bi razglasil izredno stanje. A bodimo resni: parlament obstaja. Če bi se zgodilo, da bi poslanec zbolel, bo parlamentarno glasovanje zaradi varnostne razdalje upočasnjeno. Morda bo kdo na glasovanju tudi manjkal. Sprememba poslovnika z uvedbo glasovanja na daljavo v posebnih okoliščinah je dopustna.Iz besed predsednika vlade pa je razvidno, da je vlada preigravala tudi scenarij uvedbe izrednega stanja s prenosom parlamentarnih pooblastil na vlado. Navdih iz Budimpešte je očitno močan. In nevaren. Vlada tega predloga vendarle ni poslala v parlament.Celo v najusodnejših trenutkih novejše zgodovine, med osamosvojitveno vojno, je tedanji predsednik skupščinesklical izredno, tajno sejo parlamenta. Načela delitve oblasti niso ogrozili ne tanki ne nevarnost letalskega napada.