Zdramitev v novi realnosti

Dogodki konec tedna so bili za Evropsko unijo še eno drastično sporočilo, da v novem geopolitičnem položaju velja predvsem volja močnejšega. V ocenah so vodilni predstavniki stare celine le načeloma omenjali, da bi morali spoštovati načela mednarodnega prava.

Intervencije Donalda Trumpa raje niso neposredno kritizirali, četudi bi zavzemanje za na pravilih temelječ mednarodni red moralo biti v DNK Unije. V tej drži se zrcali razmerje sil. Evropa tako predvsem tehta, kako bi čim manj vznemirjala Trumpa. Taktika dvorjenja je očitna vse od njegove vrnitve v Belo hišo.