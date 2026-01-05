  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Zdramitev v novi realnosti

    Bolj črnogledi opozarjajo, da bo Donald Trump z relativizacijo meja kmalu dobil posnemovalce po svetu, tudi v Evropi.
    Trumpovega posega v Venezueli po razsežnostih sicer ni mogoče enačiti s Putinovo invazijo v Ukrajini. FOTO: Chip Somodevilla/ Getty Images via AFP
    Galerija
    Trumpovega posega v Venezueli po razsežnostih sicer ni mogoče enačiti s Putinovo invazijo v Ukrajini. FOTO: Chip Somodevilla/ Getty Images via AFP
    Peter Žerjavič
    5. 1. 2026 | 19:31
    3:02
    A+A-

    Dogodki konec tedna so bili za Evropsko unijo še eno drastično sporočilo, da v novem geopolitičnem položaju velja predvsem volja močnejšega. V ocenah so vodilni predstavniki stare celine le načeloma omenjali, da bi morali spoštovati načela mednarodnega prava.

    Intervencije Donalda Trumpa raje niso neposredno kritizirali, četudi bi zavzemanje za na pravilih temelječ mednarodni red moralo biti v DNK Unije. V tej drži se zrcali razmerje sil. Evropa tako predvsem tehta, kako bi čim manj vznemirjala Trumpa. Taktika dvorjenja je očitna vse od njegove vrnitve v Belo hišo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Ozemeljski apetiti

    Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    Premierka je dejala, da ZDA nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.
    5. 1. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Obglavljena država začenja novo dobo

    Prava drama za Venezuelo se je začela šele po odhodu ameriških specialcev.
    Tone Hočevar 4. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad na Venezuelo

    Politolog Benigno Alarcón o tem, kaj sledi v Venezueli po prijetju Madura

    Venezuelce skrbi ohranitev statusa quo. Upajo, da bodo zadnji dogodki vodili v demokratizacijo države, je za Delo dejal politolog Benigno Alarcón.
    Gašper Završnik 4. 1. 2026 | 07:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odzivi v Evropi

    Bruselj obrača pogled stran

    Vodilni politiki na stari celini nočejo kritizirati predsednika ZDA.
    Peter Žerjavič 4. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tema dnevaEvropaZDADonald TuskDonald TrumpVladimir PutinUkrajinaGrenlandija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Menjava trenerja

    Na Jesenicah je vrag odnesel šalo

    Hokejisti Jesenic so se poslovili od trenerja Nika Zupančiča, odnesel ga je niz slabih rezultatov v alpski ligi.
    5. 1. 2026 | 20:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Demografska zima

    Kitajska v boju z nizko rodnostjo draži kontracepcijo

    Kitajce je doletel 13-odstotni davek na kondome in ostalo kontracepcijo.
    5. 1. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Država se je zadolžila za 1,75 milijarde evrov

    Slovenija je izdala novo desetletno obveznico z obrestno mero 3,275 odstotka.
    Karel Lipnik 5. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zdramitev v novi realnosti

    Bolj črnogledi opozarjajo, da bo Donald Trump z relativizacijo meja kmalu dobil posnemovalce po svetu, tudi v Evropi.
    Peter Žerjavič 5. 1. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Država se je zadolžila za 1,75 milijarde evrov

    Slovenija je izdala novo desetletno obveznico z obrestno mero 3,275 odstotka.
    Karel Lipnik 5. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zdramitev v novi realnosti

    Bolj črnogledi opozarjajo, da bo Donald Trump z relativizacijo meja kmalu dobil posnemovalce po svetu, tudi v Evropi.
    Peter Žerjavič 5. 1. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo