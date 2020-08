Zdrava pamet in odgovornost na krovu

Tresla se je gora, rodil se je model B. Ministrica je s širokim nasmeškom napovedala, da gremo v šolo kot običajno. Čeprav bo neobičajno.



Priporočila, ki so razburjala od pomladi, ko jih je NIJZ prvič objavil, so zdaj zbrana v stostranski knjižnici. Čeprav se bistveno niso spremenila, jih je zdaj treba brati s pomembnim dostavkom ministrstva. Če jih šole resnično ne morejo upoštevati, lahko delo organizirajo drugače. Zakaj imamo potem priporočila oziroma zakaj ne spišejo takih, ki bi jih lahko upoštevali, ni povsem jasno.



Ministrica je dejala, da so šole dobro pripravljene, da se je o tem prepričala na lastne oči. Zagotovo ni obiskala vseh 455 matičnih osnovnih šol, 319 podružničnih in 143 srednjih šol. Že zdaj je jasno, da bodo razlike med šolami v prihodnjem šolskem letu velike. Ne le v znanju, ki ga pridobijo otroci, ampak v samem načinu izvajanja pouka. Že prvi šolski dan bo po šolah različen. Nekatere ne bodo v prostore spuščale nikogar razen učencev in zaposlenih, druge nimajo nikakršnih težav s tem, da v šolo pridejo tudi starši. Nekatere so že odpovedale šolo v naravi, druge so prav zato, ker so jo prve odpovedale, dobile prosta mesta in otroci te dni odhajajo morju naproti.



Na šoli v kraju, kjer sploh nikdar še niso zabeležili niti enega primera okužbe s koronavirusom, kjer imajo v treh razredih skupaj 15 otrok, je delo verjetno povsem drugačno kot v šoli, kamor vsak dan pride petsto otrok in več. Kjer je več stikov in zato večja verjetnost, da bosta že jutri dva razreda v karanteni, čez mesec dni pa se bomo spogledovali z modelom C. Prav tega se najbolj bojijo ravnatelji. Da bo moto letošnjega šolskega leta: »Šola bo, razen če ne bo.«



Očitno bosta v tem šolskem letu največ šteli zdrava pamet in odgovornost. Pravzaprav nič novega, saj bi že pred koronavirusom moralo veljati, da lahko v šolo pridejo le zdravi otroci, ki bi si morali redno umivati roke in ne kašljati drug v drugega. Ministrica nas je pozvala, naj verjamemo, da smo na »isti barki, ki jo imenujemo novo šolsko leto«. Upajmo, da ima kapitan, kdor koli že je, toliko odgovornosti, da bo znal uporabiti zdravo pamet.