Zdravje kot naložba v razvoj

Zdravje in gospodarska rast sta povezana. Da je zdravje tudi del kritične infrastrukture, pa nas je opozoril covid-19. Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana in gibalne navade.

Bogatejši in bolj razviti pa bomo z bolj zdravimi ljudmi, z manj boleznim - ne pa zgolj z veliko potrošnjo za zdravljenje bolezni. Leta življenja, ki jih ljudje preživijo v bolezni ali v odvisnosti od pomoči drugih, predstavljajo ogromen strošek, ki pa se dostikrat ne spremlja ali pa se celo zanemari. Zato mora biti prvi korak priprava izračunov in ocene izgub vrednosti in učinkovitosti.

Zdravo aktivno prebivalstvo in dober zdravstveni sistem je pomemben signal za investicije. Zdravje je namreč tudi strateški sektor, v katerega države vlagajo in inovirajo, saj ima velike tako posredne kot neposredne učinke. Že dostikrat smo slišali opozorila, da je v Sloveniji eden ključnih problemov absentizem.

Dejstvo pa je, da je zdravje edino bogastvo, ki si ga ne moreš izposoditi, pridobiti, podedovati ali odkupiti, če ga izgubiš, je misel profesorice dr. Andreje Jaklič iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki bi se morala vsem globoko vtisniti v spomin.

Preventiva je najbolj donosna in najcenejša, a zahteva tudi sodelovanje vsakega posameznika. Zato je treba miselnost, da smo sami odgovorni za svoje zdravje, privzgajati že od rane mladosti!