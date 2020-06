Zdravo okolje kot konkurenčna prednost

Slovenija se je letos na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD uvrstila na 35. mesto med 63 državami, kar je dve mesti više kot lani. Raziskava temelji na statističnih podatkih iz lanskega in prejšnjih let, delno pa tudi na anketi med menedžerji marca in aprila letos. To pomeni, da posledice krize zaradi koronavirusa večinoma niso vključene in se bodo opazne prihodnje leto ali še pozneje.Preberite tudi: Slovenija je na lestvici konkurenčnosti napredovala za dve mestiOmenjena lestvica je prestižna – države se med seboj pomerijo, katera je bolj konkurenčna v očeh vlagateljev –, glede na metodologijo pa težko ...