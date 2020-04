Zdravstvo – najpomembnejša tema prihodnosti

V času epidemije se vse vrti okoli zdravstva, a ne samo pri nas, po vsem svetu. Zdravje in zdravstvo sta postala del vseh gospodarskih panog ter tudi bistveno vprašanje za obstoj kulture, kakršno smo poznali, in medsebojnih odnosov, kakršnih smo bili vajeni. Nihče več se ne pogovarja o avtocesti ali izpustih kamionov, kadar govori o prevozu blaga, ampak samo o tem, kako preprečiti, da bi skupaj s kamionom potoval tudi virus, kako preveriti, ali je voznik zdrav, kako ga testirati, kdaj ga bodo lahko cepili. Ko bo cepivo, bo svet morda spet podoben prejšnjemu. Če bo.



Zdravstvo je tudi točka, na kateri se bo pokazalo, ali bo EU ostala takšna, kakršna je danes, ali ne. Skupino držav, med njimi Slovenijo, ki so hotele že pred pandemijo narediti evropski protipandemski načrt, so vedno znova preglasovale velike, samozadostne države.



Tako EU zdaj nima harmoniziranega zdravstva, nima skupnega laboratorija za razvoj cepiva, ne skupne regulative, ne dovolj lastne opreme in zaščitnih sredstev in tudi ne investira dovolj v zdravstvo, da bi vse to imela. Zdravstvo je v nacionalni pristojnosti, razvijalo se je samostojno, enako tudi drugi socialni sistemi. Države, prepuščene same sebi, so se v boju s covidom-19 znašle vsaka po svoje. EU se je pokazala kot lupina, v kateri ni prave vsebine. Po novem bo vse to moralo biti drugače ali pa Unije, vsaj takšne, kakršna je zdaj, ne bo več.



Države so se zaradi nevarnosti koronavirusa obrnile vase.Bogatejše so lahko privoščile več svobode ljudem v tem času, revnejše, s šibkim zdravstvom, so kot nadomestilo za možnost zdravljenja uvedle ostrejše ukrepe osamitve. V EU je zdaj veliko govora o tem, da bo tudi za zdravstvo treba namenjati več skupnega denarja. A je vendarle bolje, da se vsakdo zanese sam nase.



V tem smislu bi bilo v Sloveniji dobro prekiniti taktiko varčevanja za vsako ceno.



Zdravstvo je privedla na rob izčrpanosti. Slovenija namenja za zdravstvo manj javnega denarja kot druge razvite države. Ne glede na to, da smo se tokrat uspešno organizirali, nas lahko jutrišnji samo nekoliko večji sunek gripe ali covida-19 pokosi.



Napovedujejo, da bo virus ostal med nami, zato bo zdravstvo tema številka ena še dolgo.