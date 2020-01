Zeleno, ustvarjalno, kreativno in – Dončić

Luka Dončić ima na družbenem omrežju twitter skoraj 600.000 sledilcev, njegove objave na facebooku všečka tudi več kot 20.000 ljudi, s prejetimi glasovi je v vrhu izbora za uvrstitev na tekmo vseh zvezd. Njegovo košarkarsko velemojstrstvo na parketu NBA, s katerim dvajsetletnik navdušuje ljudi, prepoznavnost in priljubljenost je spoznal tudi Nike, ki je z njim sklenil sto milijonov dolarjev vredno petletno pogodbo. Val navdušenja nad Dončićem je zajahala tudi slovenska država.To je pohvalno. Trem državnim in eni lokalni ustanovi se je uspelo dogovoriti za sodelovanje med seboj ter z Luko Dončićem in njegovim klubom Dallas ...