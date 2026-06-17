Želje in realnost priporočil OECD

Prvi in verjetno že ključni korak je mogoče pričakovati konec poletja, ko bo ministrstvo za finance pripravilo rebalans proračuna.

Ob nastopu nove vlade prihajajo nova priporočila Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) skoraj kot naročena. Med prioritetami koalicije so fiskalna vzdržnost in izboljšanje investicijskega ter poslovnega okolja v Sloveniji. Natanko to so tudi cilji priporočil, ki jih OECD že več let posreduje Sloveniji, a jih večina ostaja »v predalu«. Težava priporočil je, da delujejo kot celota. Če država izvede le del priporočil in povrhu zgolj s ciljem, da bi zadostila le »politični korektnosti« do organizacije, bo učinek slab ali celo nasproten od želenega. To se je v preteklosti Sloveniji tudi pogosto zgodilo in kljub načelni skladnosti ciljev OECD in vlade se to lahko ponovi tudi tokrat. Najnovejše gospodarske napovedi kažejo, da bo gospodarska rast Slovenije letos približno pol ...