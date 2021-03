Zgodovina se zaostruje, ne le ponavlja

Prihodnost Afganistana, države, ki je že dvainštirideset let – z le kratkimi, a sila zaslepljujočimi postanki – v stalnem vojnem stanju, visi nad prepadom. Mirovni sporazum med Združenimi državami in talibi, ki je bil v Dohi podpisan pred točno letom dni, je namreč še dodatno otežil razmere v bolj ali manj padli državi in je sam po sebi veliko bolj kot pot do trajnega miru pot v novi krog večne vojne.