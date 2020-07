Zgodovina v treh slikah

Današnji simbolni dogodek v Trstu lahko beremo na številne načine, interpretacije, ki sledi, ne moremo vsiljevati.Narodni dom v Trstu sto let za tem, ko so ga fašisti zažgali ter pozneje odvzeli slovenski skupnosti, ponovno prehaja v last tržaške slovenske skupnosti. Leta 1910 je v Trstu živelo več Slovencev kot v Ljubljani. Po letu 1920 je bila slovenska skupnost v Trstu ena od najpomembnejših tarč fašističnega nasilja. S tem, ko se Narodni dom vrača slovenski skupnosti, je priznana zavrženost fašističnega požiga in odvzema Narodnega doma.Druga slika, slika pri pomniku bazoviškim žrtvam, pripoveduje o uporu proti ...