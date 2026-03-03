Zgodovinsko ZDA za sabo puščajo nered

Od enajstih večjih vojaških operacij so ZDA v kar devetih pustile politično razdejanje ali celo še utrdile diktaturo.

Ameriški (in izraelski) napad na Iran je močno zatresel finančne trge. Pri tem ne gre zgolj za špekulativni strah vlagateljev. Pregled ameriških vojaških posegov po drugi svetovni vojni vzbuja skrb. Čeprav so ZDA v večini primerov, še posebno v zadnjih desetletjih, vojaški del operacij opravile skoraj brezhibno, so od enajstih večjih vojaških operacij v kar devetih pustile politično razdejanje ali celo še utrdile diktaturo, ki so jo poskušale uničiti. Osnovna težava ZDA je, da je posredovanje odvisno od političnih razmer doma. Če Donaldu Trumpu ne bo uspelo prepričati Američanov, da je poseg v Iranu nujen za zaščito interesov ZDA in da bo izboljšal življenje doma, potem bo poseg kratkotrajen. Ameriški predsednik bo hitro prisiljen iskati nov način odvračanja pozornosti od političnih ...