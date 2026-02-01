Zlata pisarna, modrooki Jezus in milica, ki ubija

Ker se bliža čas pustnih zabav, sem si v zadregi ob nenadnem pomanjkanju domišljije oziroma želji po uporabnih obrednih pripomočkih šel pogledat ponudbo spletnih trgovin. Med vsakršno kičasto robo, ki naj bi nam pomagala pri tradicionalno norčavem prehajanju iz enega letnega časa v drugega, preganjanju demonov in vsega slabega ter priklicevanju obilnega pridelka, sem našel nekaj posrečenih generičnih izdelkov, ki bi lahko rabili zagonu prešernih debatiranj o vsem pomembnem in nepomembnem. Priznam, ničesar zelo izvirnega nisem odkril, najbrž se bom moral sprijazniti z nečim zelo navadnim in se potruditi neumnemu liku za vsaj nekaj večernih ur veseljačenja vdihniti malo kritičnega smisla.

Pomemben postranski rezultat spletnega brskanja pa je bila ugotovitev, da je ponudba na omenjenem nišnem trgu pravzaprav čudaška: nikakor nismo v predantičnem času, ko so menda radi uporabljali precej groteskne krinke, zato sem skoraj z začudenjem in nejevero opazil precej bogato ponudbo obraznih mask, ki naj bi kolikor toliko spominjale na občasno malce šemastega oranževca iz Ovalne pisarne onkraj zelo velikega, lepega oceana.

Pustne maske, nam govorijo zgodovinarji šeg in običajev, so nekdaj imele različne namene, a vendar, pomislil sem, zakaj bi sploh kdo hotel svojo identiteto zakriti z obrazom nekoga, ki mu empatično intonirano razmišljanje ni niti malo blizu in ima še nepreštevno število drugih značajskih napak. Kakšno kritiko je mogoče legitimno izreči, če si zamaskiran v samozagledanega častilca zlatega teleta?

FOTO: Phil Noble Reuters

O možakovem veličastnem občutku samopomembnosti smo po enem letu, ko je več kot suvereno, zadnje čase tudi z nasilnimi skvadrami službe za priseljevanje upravljal svojo bleščečo kraljevino, lahko izvedeli veliko, tako rekoč vse. Prav tako o njegovih imenitnih dejanjih, katerih posledice so bile raznolike, od na primer fantastičnega končevanja vojn vsepovsod po svetu, celo med državami, ki ne mejijo druga z drugo (za ta opus si je za svoje veselje pridobil rabljeno Nobelovo nagrado za mir) do pozlatitve oziroma maralagolizacije rezidence, še posebno pa predsedniške pisarne.

Kot smo lahko opazovali nedavno, imajo njegovi maksimalizmi, ki gredo onkraj uveljavljenih načinov mednarodnega političnega komuniciranja, zoprno lastnost, da so lahko nevarni za svetovni mir ali pa vsaj sprožajo napetost in nelagodje, tudi pri sedanjih zaveznikih.

Tako v lanskem govoru na generalni skupščini Združenih narodov kot pred kratkim v Davosu je omenjeni osebek poleg ugotovitev o zlati dobi svoje domovine, ki da jo je lastnoročno v manj kot letu dni priboril kar sam, navrgel še dolg niz izmišljij, v katerih je bilo mogoče zaznati samoprepričano agresivnost, za katero ni videti, da bi pojenjala, prej narobe. Ne nazadnje je marsikaj, kar zdaj gledamo od daleč, plod skrajno desničarskega Projekta 2025, s katerim si obetajo igralci v ozadju pomembno spremeniti celotno ameriško kulturo in temeljne koncepte državne ureditve.

FOTO: Carlos Barria Reuters

Lahko bi se celo zdelo, da je možak v modri obleki z rdečo kravato zgolj poslušni izvajalec partiture, strici iz ozadja pa mu dopuščajo užitek v navideznih triumfih in za dobro mero še malo monetizacije svojega položaja. Pozlačene štukature, zlati kipci in vaze, bodoča grandiozna plesna dvorana so prav tako zgolj simbolni dodatek v preprosti, melodramatični zgodbi o nečimrnem oblastniku. Zlata okolja za zlate čase, a seveda ne za vse. Prešeren je takim blago prišepnil »grab'te dnarje vkup gotove, kupovájte si gradove, v njih živite brez trpljénja!«.

Bizarnosti, ki jih onkraj Atlantika v zadnjem letu niti najmanj ne manjka, so različnih vrst. Na novoletni zabavi v Mar-a-Lagu si je lastnik posestva zamislil nastop hitrostne slikarke Vanesse Horabuena, o kateri je navrgel, da je »ena največjih umetnic kjerkoli na svetu«.

V desetih minutah je na platnu upodobila obličje modrookega Jezusa, potem pa je na oder spet stopil gostitelj in izvedel nič manj bliskovito dobrodelno dražbo, na kateri je sam za sliko na začetku ponudil sto tisoč dolarjev. Po njegovi ugotovitvi, da so med povabljenci ljudje z debelimi denarnicami, se je licitiranje ustavilo pri komaj smiselnih 2,75 milijona dolarjev.

Poročevalci z dogodka niso omenili, ali je posestnik ponosnega kupca nagradil s svojim markantnim flomasterskim podpisom na platnu, kakor je omenil na začetku epohalnega duhovnega dogodka, to bi platnu dalo še posebno dodatno zgodovinsko vrednost.

Take zadeve se zdijo milina v primerjavi z nekaterimi drugačnimi novicami. Nevarna se, na primer, zdi napoved ameriškega zunanjega ministrstva, da bodo na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo prisotni tudi agenti ameriške agencije za priseljevanje in carine, zdaj že zlovešče ICE, oziroma, kot je imenitno institucijo poimenoval milanski župan, »milica, ki ubija«. Prizorišča olimpijskih iger se mi zdijo nelagodno blizu Slovenije. Na misel so mi pri tem prišle še turobnejše teme, ko sem ta teden bral novico, da so agenti ICE poskušali vdreti v prostore ekvadorskega konzulata v Minneapolisu, a jim na srečo ni uspelo.

Nič manj ni vredna pozornosti gesta osebja ameriškega veleposlaništva v Københavnu, ki se je v torek ta teden odločilo odstraniti 44 zastavic z imeni padlih vojakov, ki so jih na pločniku pred veleposlaništvom v cvetlična korita v spomin na danske žrtve v Afganistanu zataknili danski vojni veterani. To je bil odziv na žaljive trditve ameriškega kralja, da so bili Natovi vojaki med vojno v Afganistanu »malo zadaj, malo izza frontnih črt« in da jih pravzaprav »niso potrebovali«.

Ogorčenje danske javnosti je pomagalo, zastavice so že v sredo vrnili, Danci so prinesli še nove, zdaj jih je v koritih precej več, kot jih je bilo v torek.

Pregledovanje novic ta teden mi je pomagalo, zelo dobro vem, katere maske si za letošnji pust ne bom nabavil.