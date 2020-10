Zlatko, Tanja in RTV SLO

Morda se jim je pa res popolnoma odpeljalo. Slovenski javni televiziji, namreč. V razvedrilno oddajo so pripeljali petkovega protestnika, raperja Zlatka, ki si je v znak protesta proti vladi Janeza Janše in nošenju mask nadel izrezano masko. Za povrhu pa še Tanjo Ribič, ki je postala eden glavnih estradnih obrazov osvobodilnega boja proti maskam. V času, ko ves svet poskuša upočasniti širjenje virusa, takšna neodgovorna sporočila de facto ogrožajo življenja.Po nedavni Tarči, na kateri so v studiu razpravo o maskah in drugih ukrepih za blažitev posledic epidemije uravnotežili v slogu zagovornikov in nasprotnikov cepljenja, ...