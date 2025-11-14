Zlom Ukrajine kot evropska môra

Evropska unija še vedno okleva pri sprejemanju odločitev o prihodnjem financiranju Ukrajine, čeprav je časa vse manj. Voditelji držav članic se bodo tega vprašanja lotili na decembrskem vrhu, ko bo v Kijevu pomanjkanje denarja za obrambo in financiranje delovanja države, tudi za plače učiteljev, že na vidiku.

Javnofinančne težave v več velikih državah članicah, na čelu s Francijo, za zdaj preprečujejo možnost bolj neposredne podpore iz državnih blagajn. Tudi politične volje za takšen premik ni. Tveganja, da bi s tem dobile vetra v jadra populistične in do Moskve razumevajoče politične sile, niso majhna.