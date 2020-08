Zmagovalci pandemije

Medtem ko te tedne države poročajo o rekordno globokih padcih gospodarstva v drugem četrtletju, številna podjetja pa sporočajo slabše poslovanje v prvem polletju, so finančni trgi cvetoče polje. Po kolapsu marca se je ameriški indeks S&P odbil navzgor v obliki črke V in dosegel rekordne vrednosti. Nemški DAX še ni na predkrizni ravni, a okreva stabilno.Vlagatelje so pomirili velikanski paketi pomoči držav in centralnih bank, in kot kaže, kljub negotovosti v realnem gospodarstvu z optimizmom pričakujejo tudi cepivo proti koronavirusu. Razliko v rasti med ameriškim in nemškim indeksom lahko razložimo predvsem z njuno ...