Zmaj z zanko okoli vratu

Tristransko srečanje med voditelji Amerike, Japonske in Južne Koreje v Camp Davidu zgolj na videz ni povezano s stečajem nepremičninskega velikana Evergrandeja v New Yorku. Pravzaprav sta to dve zanki okoli kitajskega vratu, ki sta med seboj še kako povezani. Ena od njiju pušča brez zraka kitajski občutek strateške varnosti.

Druga se imenuje zadolženost. Ta duši kitajsko gospodarsko rast. Zaradi obeh postaja zmaj nevarno živčen. Zategovanje obeh hkrati bo gotovo pripeljalo do katastrofe.