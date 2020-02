Zmes česa je antijanševska histerija

Preberite tudi:

Analiza koalicijske pogodbe tretje vlade Janeza Janše

Na družbenih omrežjih je v teh dneh ob koronavirusu veliko razprave tudi o nastajanju nove koalicije . Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki štirih strank, vsebuje kar nekaj za volivce precej všečnih idej, ki bi lahko bile formula za tlakovanje poti do zmage na naslednjih parlamentarnih volitvah poleti leta 2022.Nedvomno je mednje mogoče uvrstiti napoved o možnosti koriščenja treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika, v skupnem obsegu devet dni v posameznem koledarskem letu. Takšna je tudi ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec. Ali pa napovedano zvišanje povprečnine občinam.Nič drugače ni z napovedmi o dokončanju dveh nasedlih investicij v domova upokojencev v Vrtojbi in Osilnici ter gradnji najmanj petih novih domov. Ob dejstvu, da država zadnjih petnajst let ni zgradila nobenega, je koalicija Za Slovenijo tudi pri tem vprašanju prepoznala svojo priložnost.V dom v Osilnici je bilo do tretje gradbene faze investiranih 1,2 milijona evrov, v njem bi prostor dobilo 80 oskrbovancev. To je tudi toliko denarja, kolikor si ga je odhajajoča ministrica za delo in socialo Ksenija Klampfer, to je tista ministrica, ki je zaradi povezovanja s SDS ogorčeno izstopila iz svoje stranke SMC, namenila porabiti za komunikacijsko kampanjo »zmanjševanja medgeneracijskih stereotipov in spodbujanja sodelovanja med generacijami na delovnem mestu«.Del koalicijske pogodbe, ki se nanaša na gospodarstvo, po drugi strani ne kaže prevelike ambicioznosti in se zdi predvsem dokument, ki našteva bolj ali manj ideje, ki pomenijo povečanje porabe države. Dodatne prihodke ali prihranke, ki jih bo treba najti na ta račun, bodo še poiskali.Do parlamentarnih volitev bo torej nova koalicija »bildala« svojo podobo pri volivcih. Na levici pa bodo morali ta čas pametno izrabiti, da njihovo bivanje na tej strani ne bi bilo predlogo. Pred levico je konsolidacija, morda tudi spremembe na vrhu kakšne stranke, LMŠ pa po šoku ob padcu z oblasti čaka veliko dela, da ne bi ponovila usode »novih obrazov« iz preteklosti, saj strukture, ki politični stranki zagotavlja dolgoročno delovanje in obstoj, še ni oblikovala.Danes bo v Ljubljani »shod proti koaliciji sovraštva«. Pobudniki bodo s tem pritiskom poskušali nagovoriti predvsem poslance SMC in Desusa, saj se »še vedno lahko odločijo drugače in preprečijo, da sovraštvo prihodnji dve leti vlada Sloveniji«. Udeležba bo gotovo tudi pokazatelj dejanske podpore nasprotnikom nove koalicije.Če smo realni, je antijanševska histerija gotovo zmes strahu pred izgubo rent in privilegijev na eni strani ter iskrenega nelagodja zaradi Janševega političnega sloga in bremen, ki jih prvak SDS nosi v svojem nahrbtniku.