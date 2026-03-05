Znanje in kritična presoja

Z razmahom UI se spreminja način, kako se ljudje informirajo. Vizualno gradivo pa ni več samoumeven dokaz resničnosti.

Med podrsavanjem po kratkih posnetkih mi algoritmi na tem ali onem družbenem omrežju ponudijo tudi vsebine, generirane z umetno inteligenco. Nekatere so jasno označene, da gre za umetno inteligenco, druge ne. Za zdaj moji možgani še vedno lahko dokaj hitro opozorijo na očitne znake, da gre za sintetične prizore, a pred kratkim sem posnetek volka ali psa, ki se umika pred snežnim plazom, predvajala nekajkrat zaporedoma. Posnetek je deloval, kot da ga je ujela varnostna kamera, zato je bil slabše kakovosti. Ogledovala sem si ga na majhnem zaslonu telefona in šele s pozornim opazovanjem zaznala neskladja v kontrastih in sencah ter v nenaravnem premikanju živali, ki so izdajala, da se videno na posnetku v resnici ni zgodilo. V času tehnološkega napredka, ko nam vse bolj enostavna orodja z ...