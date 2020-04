Zrelostni izpit tudi za pripravljavce

Dijak ene izmed celjskih gimnazij je med lansko maturo hudo zbolel, zato jo je letos sklenil ponavljati. Če mature ne bi bilo, samo z zaključnimi ocenami zadnjih dveh letnikov na želeno fakulteto ne bi prišel. Podobno kot njemu bi se visokošolska vrata zaprla vsem, ki na poklicni maturi opravljajo peti predmet. Matura je poleg vstopnice na fakulteto tudi zakonski pogoj za zaključek srednješolskega izobraževanja.Zakonodaje z malo volje verjetno ne bi bilo tako težko spremeniti. Morda je najtežje spremeniti pogled. Dijaki predlagajo vsaj prilagoditev mature, a na Državnem izpitnem centru pravijo, da so pole že natisnjene, zalepljene, in če bi jih odpirali, bi šla tajnost po gobe. Hkrati pravijo, da če bodo posamezne naloge zelo slabo izpadle, jih bodo izločili, kot so to počeli že doslej. A dijak, ko rešuje neko nalogo in mu ne gre ali pa se je sploh ne loti, ker se mu milo rečeno ne sanja, doživi stres. Še več tednov ne bo vedel, da je tista naloga povzročala težave veliki večini maturantov.Dejstvo, da dijaki, učitelji in ravnatelji nimajo dovolj informacij, je največja težava. Lahko razumemo, da ministrstvo ne more vsega povedati takoj, saj se tudi zdravstvena stroka večkrat »lovi«. Prav zato so odkriti pogovori nujni. Za pomiritev. Navsezadnje so nekateri dijaki v tem času v brutalno škodljivem domačem okolju, druge muči, ker niso videli prijateljev že mesec dni. In že občutek, da ne veš, kdaj bo konec, je dovolj obupen. Še bolj obupno je, če te skrbi zaradi zdravja. Če kdaj, je to razumljivo zdaj.Dejstvo je, da dijaki prav veliko snovi niso zamudili. Matura je izpit štirih let, in ne zadnjih dveh mesecev. In dejstvo je, da je matura stres, tudi kadar ni nobenega virusa. Zato bo letošnja matura resnično zrelostni izpit. Pa ne le za dijake, ki bodo morali »pozabiti« na zunanjo situacijo, ampak tudi za sam vrh slovenskega šolstva. Da bodo doumeli, da so letošnji pozivi dijakov po drugačni maturi zelo razumljivi. Tudi če ne bodo uslišani, včasih veliko naredimo že s tem, da nekomu prisluhnemo in mu spoštljivo odgovorimo. S tem bi dijakom pokazali, kaj zrelost v resnici je. Per aspera ad astra.