160 let od izgradnje lendavske sinagoge

V Lendavi je ohranjenih največ sledi judovstva na Slovenskem, med njimi je tudi obnovljena nekdanja sinagoga, ki je poleg mariborske srednjeveške dragocena judovska dediščina. Po srednjeveških izgonih iz slovenskih dežel Koroške, Štajerske in Kranjske med letoma 1496 in 1515 so se Judje v sredini 18. stoletja vnovič v večjem številu naseljevali v Prekmurju. Na tem območju so se tudi ustalili, saj je ugodna geografska lega omogočila razvoj srednjega trgovskega stanu. V smeri od severa proti jugu je namreč vodila stara tranzitna trgovska pot in to ozemlje povezovala s sosednjimi pokrajinami, ki so v različnih obdobjih spadale pod različne države. V prvih desetletjih 18. stoletja, po prenehanju turške nevarnosti, so namreč nastopili mirnejši časi in v prekmurskih krajih omogočili razvoj ...